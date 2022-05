Styling-Queen: Was die Garderobe von Elizabeth II. über sie verrät

Viel geändert hat sich an ihrer Kleidung seit Beginn an nicht. Aber die Farben ihrer Mäntel, Kleider und Kostüme wurden im Lauf der Zeit markanter, die Hüte zum Accessoire der Stunde. So sticht die Königin sofort aus jeder Menschengruppe hervor. Beige trägt sie in der Öffentlichkeit nicht. Denn: „Dann würde niemand wissen, wer ich bin.“ Und genau das will die Königin mit ihrer Garderobe vermitteln, um vom Volk verehrt und geliebt zu werden: Sie ist für alle zu sehen – ist also für alle da. Dazu steht ihre Kleidung für Kontinuität, Stabilität, aber auch Autorität, Eleganz und Anstand.