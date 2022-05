Königliche Vorfreude: „Man muss sie einfach lieben“

„Man muss sie einfach lieben“, sagt Lisa Trapnell. Lebhaft kann sie sich erinnern, wie sie als Fünfjährige der Queen zuwinkte, die in einem offenen Auto vorbeifuhr. Das ergreift sie heute noch. Hinter der stv. Direktorin tummeln sich Schulkinder auf der Sportwiese – ausnahmsweise nicht in Uniform: auch in der Cove Secondary School südwestlich von London wird das Jubiläum zelebriert. Es gibt Rot-Weiß-Blau-Outfits, Spiele, eine Zeitkapsel wird vergraben und, mitunter falsch, aber mit Überzeugung, „God Save the Queen“ gesungen.