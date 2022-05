Rekord-Regentin: Warum "die Queen in Platin" einen Partymarathon auslöst

Styling: Das Geheimnis hinter ihrem frischen Teint? Farbiger Lippenstift, rosiges Rouge und leicht aufgetragenes Make-up lassen die 96-Jährige strahlen

Titel: Die offizielle Anrede lautet: Elizabeth the Second, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her other realms and territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith

Handtasche: Mehr als 200 soll sie besitzen, angeblich gefüllt mit Minzbonbons und Lippenstift. Schiebt sie die Tasche auf die andere Hand, möchte die Monarchin das Gespräch beenden und weiterziehen

Wuff: Ein gekrönter Corgi namens PJ (für „Platinum Jubilee“) ist das offizielle Emoji zum Thronjubiläum. PJ symbolisiert die Liebe der Queen zu ihren (verstorbenen) Hunden

Schuhe: Seit Jahrzehnten trägt Her Majesty fast ausnahmslos das gleiche Modell: schwarze Lackpumps mit Metall-Spange und Fünf-Zentimeter-Absatz

Royale Post: Sie war ihrer Zeit voraus: Am 26. März 1976 verschickte die Queen bei einem Besuch in einem Forschungslabor ihr erstes eMail. Dennoch blieb sie analog. Insgesamt (unter-)schrieb die Regentin 300.000 Glückwunschkarten an 100-Jährige und 900.000 an Paare, die 60. Hochzeitstag feierten

Reisen: Auch ohne Reisepass kam sie viel herum. Insgesamt besuchte die Queen mehr als 100 Länder, am öftesten, 22-mal, reiste sie nach Kanada

Bling: Die royale Schmuckschatulle ist unerschöpflich. Lilibets Lieblingsbrosche gehörte einst Queen Mary und enthält ein herzförmiges Stück des berühmten Cullinan-Diamanten

Ausweise: Als einzige Frau Großbritanniens darf Elizabeth II. ohne Führerschein fahren und braucht keinen Reisepass. Das liegt daran, dass alle Dokumente in ihrem Namen ausgestellt werden

Cheers: Die Queen liebt Gin. Ihr Lieblingsdrink besteht aus 60 ml Dubonnet Rouge (ein Aperitif), 30 ml Gin, Eiswürfeln und Zitrone

Taufpatin: Die Königin hat 30 Patenkinder. Dazu zählen ihr Neffe David Armstrong-Jones (60), Dianas jüngerer Bruder Charles Spencer (58) und die griechische Prinzessin Theodora (38)