Prigoschin: Ein unerwarteter Gast am Afrika-Gipfel

Am ersten Tag des Gipfels inszenierte sich Putin erwartungsgemäß als Helfer in der Not, der nicht nur die ukrainischen Lieferungen ersetzen, sondern Getreide auch kostenlos bereitstellen will.

Dafür gab es viel Applaus, nachdem Putins Gäste zuvor noch negative Folgen des Krieges auf die Ernährungssicherheit in der Welt kritisiert hatten. Zwar beklagt Russland immer wieder, die vom Westen verhängten Sanktionen behinderten den eigenen Export von Getreide, Nahrung und Düngemittel.

Trotzdem laufen die Ausfuhren. Doch Putin selbst sagt, 2022 habe Russland 11,5 Millionen Tonnen Getreide nach Afrika exportiert, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fast zehn Millionen Tonnen. In der laufenden Saison - 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024 – erwartet Russland ein Exportpotenzial von bis zu 55 Millionen Tonnen Getreide, vor allem Weizen.