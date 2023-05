Wagner-Chef Prigoschin: Haben volle Kontrolle über Bachmut, Kiew dementiert

In den vergangenen Tagen waren nur noch wenige Häuserblocks in ukrainischer Hand, am Samstag ist Bachmut laut Wagner-Chef Prigoschin endgültig gefallen. Selbst wenn sich die Meldung des Söldner-Kommandanten als falsch herausstellen sollte - Kiew dementiert den Verlust Bachmuts - es war lange absehbar, dass die Stadt für die ukrainischen Streitkräfte auf Dauer nicht zu halten ist. Zehntausende auf beiden Seiten starben in der monatelang andauernden Schlacht.