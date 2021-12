Premiere in US-Stadt: Ein Muslim als "Mayor"

Alle Beteiligten, inklusive Mayor Ghalib, betonen, dass sie Amerikaner seien und somit der Verfassung und den dort niedergelegten Prinzipien verpflichtet. Dazu gehört, so Ratsfrau Jaczkowski, "die Trennung von Staat und Kirche". Erst in zweiter Linie sei sie Muslimin. Als solche will sie "islamische Werte wie Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit" im politischen Alltag praktizieren. Ohne dabei aus den Augen zu verlieren, dass "unsere Entscheidungen das Leben von allen Menschen in Hamtramck verbessern müssen". Ihr Kollege Mohammed Hassan sagt es so: "Religion findet außerhalb in der Moschee oder im Tempel statt, nicht aber in der City Hall."

Aus Bangladesch und dem Jemen

Was vielleicht nicht ganz so stimmt. Im Wahlkampf crashten Majewski und Ghalib bei dem ideologisch aufgeladenen Thema LGBTQ. Während sich die liberale Akademikerin mit polnischen Wurzeln dafür einsetzte, die bei Schwulen und Lesben beliebte Regenbogen-Flagge in der Stadt zu hissen, plädierte Ghalib indirekt dafür, die muslimisch-konservative Bevölkerung von Hamtramck nicht zu provozieren.