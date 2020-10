Premier Johnson träumt vom „Saudi Arabien der Windenergie“

Windparks seien „nicht in der Lage, die Haut von Milchreis abzuziehen,“ tönte Boris Johnson noch 2013 gegen Windenergie.

Jetzt will der Premier Großbritannien zum „Saudi Arabien der Windenergie“ machen. Johnson kündigte diese Vision als Teil eines „grünen“ Wiederaufbaus nach der Corona-Krise in einer Rede beim virtuellen Parteitag der Konservativen an. Er will 176 Millionen Euro investieren und 60.000 neue Arbeitsstellen schaffen, damit Offshore-, also Küsten-Wind bis 2030 „mehr als genug Strom produziert, um jedes Heim zu versorgen.“