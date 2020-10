Boris Johnson in der Zange zwischen Labour und Nigel Farage

Labour-Chef Keir Starmer hat in der Kanzlerfrage mit 36 Prozent vier Prozentpunkte Vorsprung. Starmer hat die Partei in die politische Mitte gerückt, bewirbt die „neue Führung,“ um sich von Vorgänger Jeremy Corbyn zu distanzieren, und betont sogar seinen Patriotismus. „Corona und Johnsons Unfähigkeit haben ihm schon geholfen, aber er hat sich bemerkenswert gut geschlagen und sich als sehr kompetent präsentiert,“ sagt Professor Steven Fielding, ein Experte für Labour an der Universität Nottingham. „Er ist ein bisschen wie Tony Blair, der auch respektabel aussah, vernünftig klang und sehr moderat war.“

Johnson hat auch mit zunehmender Kritik aus dem konservativen Lager zu kämpfen. Rund 80 Tory-Abgeordnete haben sich als Rebellen positioniert und ihm das Versprechen abgerungen, das Parlament über Corona-Einschränkungen abstimmen zu lassen „wenn möglich.“