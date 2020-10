Premier Conte im Prozess gegen Salvini vorgeladen

Bei der Voranhörung im Prozess gegen den Chef von Italiens rechter Lega und Ex-Innenminister Matteo Salvini hat ein Richter in Catania am Samstag die Vorladung von Premier Giuseppe Conte und mehrerer Mitglieder des aktuellen Kabinetts sowie der Vorgängerregierung beschlossen.

Conte wird am 20. November zusammen mit Ex-Verteidigungsministerin Elisabetta Trenta und Ex-Verkehrsminister Danilo Toninelli vor Gericht erscheinen müssen. Am 4. Dezember werden der amtierende Außenminister Luigi Di Maio und Innenministerin Luciana Lamorgese vor Gericht aussagen.

Flüchtlinge festgesetzt

Salvini - damals noch Innenminister einer Regierung aus seiner Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung - hatte im Juli 2019 116 Flüchtlinge an Bord des Schiffs "Gregoretti" der italienischen Küstenwache de facto festgesetzt. Der 47-jährige Mailänder, der mit seiner einwanderungsfeindlichen Lega einen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik verfolgte, hatte dem Schiff drei Tage lang die Einfahrt in einen italienischen Hafen verweigert.