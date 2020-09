Postfaschistin Giorgia Meloni bringt Matteo Salvini unter Druck

Nach den Regionalwahlen in Italien rückt die 43-jährige Postfaschistin Giorgia Meloni in den Mittelpunkt und droht Matteo Salvini, dem Chef der rechten Lega, den Rang abzulaufen. Während Salvini in der linken Hochburg Toskana nicht den erhofften Durchbruch geschafft hat, triumphierten seine Verbündeten im Mitte-rechts-Block, die von Meloni 2014 gegründeten und geführten postfaschistischen „Fratelli d’Italia“ (Brüder Italiens), in der Adria-Region Marken. Auch die Marken waren bisher eine Hochburg der Mitte-links-Allianz. Giorgia Meloni und ihre Kandidaten legten aber auch in den süditalienischen Regionen Kampanien und Apulien auf Kosten der Lega zu.

Giorgia Meloni kann und wird sich, so vermuten Kommentatoren, irgendwann mit Salvini anlegen. Die gebürtige Römerin aus dem Arbeiterviertel Garbatella war in der Regierung von Silvio Berlusconi (2008– 2011) Jugendministerin. Sie ist klein und zierlich, doch ihre Auftritte sind schrill und höchst aggressiv.