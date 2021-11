Präsidenten-Stichwahl in Chile: Ultra-Rechts gegen Ultra-Links

Kast, der bei den letzten Präsidentenwahlen 2017 lediglich acht Prozent der Stimmen geholt hatte, galt mit seinen erzkonservativen Ansichten und teils an Donald Trump erinnernden Ideen als kaum wählbarer Außenseiter. So schlug er etwa vor, Zuwanderer durch tiefe Gräben an der Grenze abzuhalten, und trat für die Abschaffung des Schadenersatzssystems für Opfer der Militärdiktatur ein.

Doch Kast lernte von seinem rechts-populistischen Freund Jair Bolsonaro, der seit bald drei Jahren 2019 in Brasilien an der Staatsspitze steht. Er investierte stark in seinen Internetauftritt, gibt sich dort volksnah und bescheiden. Er profitierte von der gestiegenen (Drogen-)Kriminalität und politischen Gewalt im Land - und ist plötzlich für viele doch wählbar.