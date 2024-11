Ersatz für Olaf Scholz: Hat Boris Pistorius das Zeug zum Kanzler?

Eine Antwort darauf hat offenbar keiner, das ist auch der Grund für das desaströse Schauspiel, das die altehrwürdige Partei gerade liefert. Wochenlang betonten von der Parteiführung abwärts alle, Scholz sei der einzig richtige Kandidat, Umfragewerte hin oder her. Seit aber durchsickerte, dass an der Basis keiner recht Wahlkampf für den müden Scholz machen will, blickt die Partei hoffnungsvoll auf Pistorius – und macht ihn zum Reservekanzler, zur roten Projektionsfläche.

Von seinem Auftreten her ist das nur nachvollziehbar. Der 63-Jährige hat, was Scholz so offenkundig fehlt: Er ist nahbar, manchmal richtig empathisch; hemdsärmelig und zupackend, wenn man es braucht. Ein Entscheider, der mit dem einfachen Parteimitglied genauso kann wie mit dem US-Verteidigungsminister. Und der, anders als viele seiner gescheiterten Vorgänger (man erinnere sich nur an Christine Lambrecht, die deutsche Soldaten in der Wüste Malis in High Heels besuchte), ein ernsthaftes Interesse an dem hat, was er tut. Pistorius ist die Verkörperung dessen, was Scholz mit „Zeitenwende“ meinte. Wenn er in Kiew steht und verspricht, dass Deutschland liefern werde, dann glaubt man ihm das auch.