Polnische Prominente erhielten Impfung vor Zielgruppe

Dabei kämpft die politische Führung in Warschau eigentlich mit einem ganz anderem Phänomen: An der Weichsel ist die Impfskepsis weit verbreitet. So wollen sich nach jüngsten Umfragen 44 Prozent der Bevölkerung nicht impfen lassen. Zu ihren Argumenten zählt etwa die Geschwindigkeit, mit der der Stoff hergestellt wurde. Manche Polen glauben auch gar nicht an die Existenz des Coronavirus. Mit der „Konföderation“ gibt es sogar ein rechtsradikales Parteienbündnis, das zu den Corona-Skeptikern gehört, und das davor warnt, die Regierung werde stufenweise die Impfpflicht einführen.

Morawiecki hingegen wirbt seit Wochen unermüdlich für die Impfung und verspricht eine baldige Rückkehr zur Normalität. Bis zum 17. Januar befindet sich das Land in einem Lockdown.