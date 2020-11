Andenken an SS-Schlächter von Warschau

Sammern-Frankenegg war kein Mitläufer. Immerhin wurde er nach dem „Anschluss“ Österreichs hauptamtlicher SS-Führer und Mitglied des Großdeutschen Reichstags. Irgendjemandem in Peuerbach sollte dieser Name etwas sagen. „Das war zu einer Zeit, wo man nicht so an diese Dinge gedacht hat“, vermutet ÖVP-Mann Oberlehner. Soll heißen: Damals, in den Nachkriegsjahren, seien ausnahmslos alle Toten verewigt worden. Allerdings wurde das alte Kriegerdenkmal 2008 durch ein neues ersetzt, wieder ohne Nachforschung und Differenzierung. „Die Namen sind auf Vorschlag des Herrn Pfarrers auf den Friedhof gekommen“, erinnert sich der Bürgermeister. In einer Nische wurde eine Tafel angebracht. Das Projekt wurde vom Kameradschaftsbund betrieben. Er habe die Namen vom Kriegsopferverband übernommen, erklärt Obmann Franz Sallaberger-Lehner. „Es stehen ja nur die Namen der Gefallenen oben. Was zuerst war, weiß man nicht.“