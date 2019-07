Polizistenmord in Italien: Junge US-Touristen gestehen Tötung

Polizist hatte kurz zuvor geheiratet

Der Tod des Carabiniere löste Bestürzung in Italien aus. Staatspräsident Sergio Mattarella und Premier Giuseppe Conte drückten den Familienangehörigen ihr Beileid aus. Der Polizist hatte erst vor 43 Tagen geheiratet. Die Trauerzeremonie ist am Montag in seiner Heimatstadt Somma Vesuviana bei Neapel geplant. Innenminister Matteo Salvini forderte Zwangsarbeit im Gefängnis für die Täter und meinte, in den USA - Heimat der beiden - gebe es die Todesstrafe.

Für Diskussionen sorgte ein im Internet veröffentlichtes Bild, in dem der mutmaßliche Täter gefesselt und mit verbundenen Augen beim Verhör zu sehen ist. Die Polizeiführung leitete eine Untersuchung ein, die klären soll, warum der junge Mann so behandelt wurde und wie das Foto an die Öffentlichkeit gelangte. Politiker meinten, es sei unerhört, einen Verdächtigten so zu behandeln. Daraufhin reagierte Innenminister Salvini scharf. "Wer sich wegen der Fesselung eines Festgenommenen beklagt, darf nicht vergessen, dass das einzige Opfer ein Staatsdiener ist, der im Dienst für die Öffentlichkeit gefallen ist", so Salvini.