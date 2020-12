Politologe: Menschen in Großbritannien wegen Brexit besorgt

Unterstützung für Brexit

Fast alle Menschen, die vor vier Jahren für einen Austritt aus der Europäischen Union eingetreten seien, unterstützten den Brexit noch immer. "Sie verfolgen die Verhandlungen und machen die EU und nicht die britische Regierung dafür verantwortlich, dass die Gespräche nirgendwo hinführen. Und ich bin mir sicher, dass sie, wenn die Dinge falsch laufen, nachdem der Brexit wirksam geworden ist, weiter denken werden, dass das der Fehler vom Rest Europas ist, weil er in den Gesprächen unvernünftig gewesen sei, und eher nicht, dass etwas an der Idee des Brexit an sich falsch sein könnte."

Wenn die Regierung unter Premier Boris Johnson ihre Karten also gut spiele, verfüge sie noch immer über "eine solide politische Unterstützung für das, was sie tut", meint Mortimore. "Natürlich stehen viele Leute auf der anderen Seite, und im Moment dürfte es eine Mehrheit gegen den Brexit geben, zumindest in dem Sinne, dass sie wünschten, wir hätten nicht dafür gestimmt, und sie kritisieren die Regierung und werden auch versuchen, die Entscheidung für den Brexit und die Verhandlungen der Regierung für alles verantwortlich zu machen, was schiefgeht. Aber es gelingt ihnen nicht, ihre Gegner zu überzeugen."

Die Unterstützung für den EU-Austritt in Umfragen hänge auch davon ab, welche Frage man genau stelle, sagt der Experte. "In den Befragungen, die ich gesehen habe, ist das 'Remain'-Lager vorne, aber nur knapp, mit etwa 53 zu 47 Prozent, was fast genau dem entspricht, was die Umfragen am Tag des Referendums gesagt haben. Es könnte sein, dass unter den 53 Prozent viele sind, die letztlich nicht zu einer Abstimmung gehen würden, während die 47 Prozent motivierter sein könnten, abzustimmen."

Wenn man die Frage etwas anders stelle und von den Menschen wissen wolle, was aus ihrer Sicht der ideale Ausgang der aktuellen Lage wäre - "ob sie einen Deal wollen, ob sie keinen Deal wollen oder ob sie der Europäischen Union wieder beitreten wollen", dann sprächen sich viele "Remainer" nicht dafür aus, den Brexit zu canceln. "Nur ungefähr die Hälfte von ihnen würde den Brexit zurücknehmen, wenn sie könnte.

Der Rest, wahrscheinlich, weil sie das demokratische Votum respektieren wollen, würde lieber das Beste aus der Entscheidung machen und einen weichen Brexit haben wollen als der EU wieder beizutreten. Wir wissen im Grunde nicht, was passieren würde, wenn es ein zweites Referendum gäbe, aber es sieht immer noch so aus, als wäre es knapp."