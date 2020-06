Wenn die Bratwurst politisch wird

Herr Alexander, Sie sammeln Bilder von Politikern, die in Bratwürste beißen. Wie sind Sie darauf gekommen?

Constantin Alexander: Ich interessiere mich für die Symbolik von Macht. Also welche Zeichen verwendet ein Politiker, um sich und seine Ideen darzustellen. Mir ist dann aufgefallen, dass es ein Symbol gibt, mit dem sich Politiker in Deutschland immer wieder fotografieren lassen: der Bratwurst. Also habe ich einen Blog gestartet und nach Bildern gesucht, auf denen Menschen in Bratwürste beißen. Ich bin auf eine schier unglaubliche Menge an Fotos gestoßen: Es gibt von fast jedem deutschen Volkspolitiker ein Bild mit einer Bratwurst.

Warum ist es ausgerechnet die Bratwurst, die in Deutschland politisch wird?

Zuerst einmal ist die Bratwurst klassenlos: Es gibt sie am Bahnhofsimbiss für wenig Geld, als Bio-Version im Ökorestaurant, aber auch auf Sylt in Nobelbistros. In Deutschland gibt es nahezu keine Kantine oder Mensa wo sie nicht mindestens einmal in der Woche auf der Karte steht. Sie ist ein Volksgericht. Nicht umsonst denken viele Menschen im Ausland bei Deutschland sofort an Würste und Bier.

Wenn ein Politiker also auf einer Wahlveranstaltung oder ähnlichem eine Bratwurst gereicht bekommt, dann muss er oder sie da reinbeißen - auch wenn man keine gute Figur macht. Sonst denken viele: Der hält sich für etwas Besseres und will nicht das essen, was wir essen.

Inwiefern wird keine gute Figur gemacht?

Es ist einfach unmöglich, würdevoll in eine Bratwurst zu beißen. Sie sind heiß, fettig und haben eine phallische Form. Man darf also weder zu zaghaft, noch zu aggressiv reinbeißen, sonst verbrennt man sich, oder es sieht einfach scheiße aus. Solche Bilder wollen Politiker eigentlich nicht haben. Sie können sie aber schlecht verhindern.