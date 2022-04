Politneuling wird Premier: „Wir Slowenen haben diese Kultur der neuen Gesichter“

Die Wähler-Woge, die Golob nun in den slowenischen Regierungssessel hievt, verdankt er aber vor allem breiter Anti-Janša-Stimmung – und der Mobilisierung zahlreicher NGOs, Aktivisten und ziviler Gruppen gegen den zuletzt immer autoritärer agierenden Premier.Nika Kovac ist eine von ihnen. Die junge Gründerin der NGO „8th March Institute“ rief die Slowenen auf, an die Urnen zu gehen – mit dem Ziel, „die Demokratie in Slowenien wieder herzustellen. Diese Wahl war historisch“, freut sich die 29-jährige Slowenin im Gespräch mit dem KURIER, „dieses Mal waren so viele Menschen wählen wie seit 20 Jahren nicht mehr.“