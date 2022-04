Nach ihrem überwältigenden Sieg bei der slowenischen Parlamentswahl sind die Erwartungen an die Freiheitsbewegung (GS) von Ex-Topmanager Robert Golob hoch. An Schlagkraft wird es seiner Truppe nicht mangeln, hat doch auch ein ehemaliger Box-Champion den Einzug in die Volksvertretung geschafft. Dejan Zavec, international besser bekannt als Jan Zaveck, ist nämlich einer der 41 GS-Abgeordneten.

"Wir werden auf den kleinen Mann hören", sagte Zavec nach Angaben der slowenischen Nachrichtenagentur STA am Wahlabend. "Unsere Gesellschaft braucht Unterstützung, und wir sind dafür im Dienst", betonte der 46-Jährige. Er war von 2009 bis 2011 der IBF-Weltmeister im Weltergewicht. Vor sechs Jahren hängte er die Boxhandschuhe an den Nagel.

Frauenpower

Ansonsten setzt die künftige slowenische Regierungspartei vor allem auf Frauenpower. Nach Medienberichten werden nämlich 22 der 41 Abgeordneten weiblich sein, was in der 30-jährigen Geschichte des slowenischen Parlamentarismus bisher noch nicht vorgekommen ist.

Als Parteichef hat Golob zwei Stellvertreterinnen, darunter die frühere slowenische Botschafterin in Deutschland, Marta Kos. Sie wird auch als mögliche künftige Außenministerin Sloweniens gehandelt.