Slowenien-Wahl : Politneuling gegen Rechtspopulisten

Eine Schicksalswahl mitsamt einer Richtungsentscheidung für mehr oder weniger EU stand gestern neben Frankreich auch in Slowenien an: Der rechtsnationale Regierungschef Janez Janša von der Slovenska Demokratska Stranka (SDS) kämpfte gegen den früheren Manager und Politneuling Robert Golob und dessen Partei „Bewegung für die Freiheit“ um die Macht im Land.

Beide Parteien waren in den Umfragen zuletzt mit je 21 Prozent gleichauf gelegen. Doch der neuen, grün-liberalen Partei Golobs wurden bessere Chancen zugerechnet, eine Koalition zu bilden.

Janša, der zum vierten mal Regierungschef Sloweniens werden will, nahm zuletzt ebenso wie sein enger politischer Verbündeter, Ungarns Premier Viktor Orban, autoritäre Züge an. Er beschimpfte und beleidigte Journalisten auf twitter, unliebsame Gegner in diversen staatlichen Institutionen wurden entfernt.2004 war der Rechtspopulist erstmals in Slowenien an die Macht gekommen. Seit der Unabhängigkeit Sloweniens vor 32 Jahren steht der heute 63-Jährige in wechselnden Rollen in der Politik. Derzeit gibt es keinen deklarierten Koalitionspartner für ihn.