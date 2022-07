Polit-Streit: Buenos Aires verbietet genderneutrale Sprache

"Solch eine Sprache verletzt die Regeln des Spanischen und behindert die Lesekompetenz der Schüler", meinte Soledad Acuña, die Bildungsbeauftragte der Hauptstadt. Die 47-Jährige weigerte sich, von einem Verbot zu sprechen. "Sprache an sich ist nicht mehr oder weniger inklusiv, es hängt immer davon ab, wie Menschen sie einsetzen."

Argentiniens Bildungsminister Jaime Perczyk sieht das gänzlich anders. Er verglich das Verbot mit Maßnahmen während der Franco-Diktatur in Spanien, als Linkshänder in der Schule etwa gezwungen waren, mit rechts zu schreiben. "Sie glauben, dass sie etwas korrigieren, aber es geht ja weit über Sprache hinaus. Die Schüler nutzen genderneutrale Sprache als Werkzeug, um sexistische Traditionen der argentinischen Kultur zu bekämpfen", so der Bildungsminister. Die Stadtregierung von Buenos Aires erhielt bereits Klagen von fünf Menschenrechtsorganisationen.

Dass ein solches Verbot ausgerechnet in Argentinien ausgerufen wurde, ist durchaus überraschend. Das Land gilt in Lateinamerika als eine Vorreiternation bei den Rechten von LGBTQI-Personen. 2012 erließ die Regierung etwa als erste weltweit ein Gesetz, dass es Menschen gestattete, ihr offizielles Geschlecht ändern zu lassen, ohne zuvor einen Arztbesuch absolvieren zu müssen. Seit einem Jahr müssen zudem ein Prozent aller Beamtenjobs von Transgender-Personen besetzt sein. Ein Kind des Präsidenten Alberto Fernández identifiziert sich offen als nicht-binär.

Debatten in ganz Lateinamerika

Die Debatte in Argentinien steht sinnbildlich für die Situation in Lateinamerika. In vielen Ländern wird über die Nutzung von genderneutralem Spanisch gestritten; in Kolumbien etwa, wo kürzlich mit Francia Marquéz die erste schwarze Frau zur Vizepräsidentin gewählt wurde, gab es aus dem rechtskonservativen Lager massive Kritik an Marquéz' Nutzung von genderneutralen Phrasen auf Wahlplakaten.