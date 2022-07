Der rote Kontinent: Lateinamerika wendet sich nach links

Der Kolumbianer Petro steht mit seinen Wahlversprechen beispielhaft für das, was sich viele in der Region wünschen: Er kündigte eine Vermögenssteuer und eine Pensionsreform an, will auf lange Sicht eine staatliche Gesundheitsversicherung bereitstellen und den Umweltschutz vorantreiben.

Die linke Wende ist in erster Linie eine Reaktion auf die wirtschaftliche Krise, in der Lateinamerika dank der grassierenden Korruption schon seit Jahren steckt. Eine Krise, die sich infolge des Klimawandels langsam, aber stetig und infolge der Pandemie schlagartig verschlimmerte.

Links ist nicht gleich links

Gerade die jüngeren Lateinamerikaner machten dafür die in den meisten Ländern lange dominanten Rechtspopulisten verantwortlich, die oftmals auch Vertreter der wohlhabenden Elite sind. In Brasilien, dem von Einwohnerzahl und Fläche größten sowie wirtschaftlich stärksten Land Lateinamerikas, leugnete der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro sogar regelmäßig die Existenz von Klimawandel und Coronavirus.

Viele Experten gehen davon aus, dass die linke Welle bei den Präsidentschaftswahlen im Herbst auch Brasilien erfassen wird. Umfragen zufolge sieht alles danach aus, dass der ehemalige linke Präsident Luiz Inácio Lula da Silva das Amt nach 11 Jahren zurückerobern wird.

Damit wären die sechs größten Volkswirtschaften Lateinamerikas allesamt in sozialistischer Hand. Politische Einheit bedeutet das aber noch lange nicht, die Unterschiede zwischen konservativen und progressiven Linken, etwa beim Umweltschutz, sind groß. Sie reiben sich auch an der Frage auf, wie mit den linksautoritären Regimen in Kuba, Venezuela und Nicaragua umzugehen ist. Die länderübergreifenden Probleme des Kontinents werden sich nicht nur auf nationaler Ebene lösen lassen.

Ein Überblick über die sechs wirtschaftsstärksten Nationen Lateinamerikas:

Mexiko