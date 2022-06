Ex-Guerillero als Kolumbiens Staatschef: Wer ist Gustavo Petro?

Als Teenager schloss er sich einer marxistischen Rebellengruppe an, als 62-Jähriger wird Gustavo Petro der erste linksgerichtete Staatschef Kolumbiens. Am Sonntag setzte sich der Ex-Guerillero mit 50,4 Prozent der Stimmen in einer Stichwahl gegen den Konservativen Rodolfo Hernandez durch, der im ersten Wahlgang überraschend gut abgeschnitten hatte.

Jetzt hat Petro Großes vor: Er will das frühere Bürgerkriegsland (1964 bis 2016) einen und reformieren. „Ab heute verändert sich Kolumbien“, sagte er nach seinem Sieg – und viele Bürgerliche unter den 50 Millionen Einwohnern sind besorgt.

Wer ist der Mann, dessen Politik derart polarisiert?