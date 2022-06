Historische Stichwahl in Kolumbien: Linksaußen gegen Rechtsaußen

Auch Petros Tochter Sofia geriet inzwischen ins Wahlkampfscharmützel. Sie deutete in einem Interview an, würde Hernández anstatt ihres Vaters gewinnen, könnte es in Kolumbien noch größere Sozialproteste geben als in den letzten Jahren. Das legten die Petro-Kritiker als Drohung aus, sie wollen eine Wahlniederlage ihres Vaters nicht akzeptieren und stattdessen auf gewalttätige Ausschreitungen setzen.

All das verdeutlicht: Die Nerven in Kolumbien liegen blank, wer auch immer als Sieger durchs Ziel geht, wird es schwer haben, das Vertrauen des anderen Lagers zu gewinnen. Oder wie es der Politik-Analyst Daniel Briceno ausdrückt: „Wir haben ein Land, das gespalten ist und weiterhin gespalten bleiben wird.“