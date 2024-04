Polens Premier übersteht seine erste Bewährungsprobe

In der Hauptstadt Warschau etwa und in Danzig holten die liberalen Bürgermeisterkandidaten bereits im ersten Wahlgang den klaren Sieg.

Was PiS-Chef Jaroslaw Kaczynsky zur lakonischen Bemerkung noch am Wahlabend veranlasste : „Wie Mark Twain einmal sagte: Die Nachricht von meinem Tod ist stark übertrieben.“

Abtreibungsgesetz

Dabei steht demnächst eines der in Polen am heftigsten umstrittenen Themen zur Diskussion: Am Donnerstag wird das Parlament in Warschau über die Liberalisierung des Abtreibungsgesetzes debattieren. Vor drei Jahren hatte die konservative PiS-Regierung das ohnehin strenge Gesetz noch weiter verschärft – es gehört damit zu den striktesten weltweit: