Polen und Ungarn lassen Einigung zu EU-Haushalt mit Veto platzen

„Sklaverei“ – nichts weniger als das drohende Ende der polnischen Souveränität sieht Justizminister Zbigniew Ziobro in einem der weitreichendsten Beschlüsse der Europäischen Union: EU-Staaten, die gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen, können künftig die Gelder gekürzt werden.

Dagegen laufen die rechts-nationale Regierungen in Warschau sowie in Budapest Sturm. Verhindern konnten sie dies allerdings nicht: Beim Botschafter-Treffen der 27-EU-Mitgliedsstaaten wurde der Beschluss am Montag mehrheitlich angenommen.

Damit hat die EU erstmals eine wirksame Waffe gegen Rechtsstaatssünder in der Hand. Und vor allem Polen und Ungarn müssen fürchten, sanktioniert zu werden.