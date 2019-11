Polen streitet mit Netflix über den Holocaust

Der wurde als Kriegsgefangener der Wehrmacht in den Konzentrationslagern Treblinka und Sobibar als Wächter und Helfer der SS eingesetzt. In dieser Funktion wurde der Ukrainer zum Folterknecht und Mörder und soll an Tausenden Toden zumindest mitverantwortlich sein. Nach dem Krieg emigrierte er in die USA, wo er über Jahrzehnte ein unauffälliges Leben führte, bis ihn schließlich der israelische Geheimdienst aufspürte und ihn in Israel vor Gericht stellte. Die Serie, die übrigens auch von Kritikern eher mäßig beurteilt wurde, erzählt vor allem die Geschichte dieser Jagd nach dem ukrainischen Folterknecht.

Falsche Grenzen

Was aber die polnische Regierung und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki persönlich auf den Plan treten ließ, waren die Karten, die in der Serie gezeigt wurden. Die zeigen nämlich Polen als eigenständigen Staat, und das in den Grenzen von nach 1945. Eine grobe historische Unschärfe, schließlich waren nicht nur große Teile des heutigen Polen vor 1945 deutsches Gebiet, das Land reichte auch um Hunderte Kilometer weiter nach Osten. Außerdem wurde der Name Polen nach der deutschen Besetzung 1939 durch den Begriff "Generalgouvernement" ersetzt. Für den polnischen Regierungschef waren diese Fehler Grund genug, um seinen Ärger über Netflix öffentlich zu machen. In einem mehrseitigen Brief, den Morawiecki auch auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, kritisiert er diese historischen Fehler und kündigt an, dass seine Regierung entschlossen und in aller Eile dagegen vorgehen werde.