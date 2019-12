Polen: Repressionen gegen Richter und Sorge vor einem „Polexit“

Unter dem Motto „Heute die Richter, morgen du“ haben Mittwochabend in Polen in rund 130 Städten Oppositionsgruppen und juristische Vereinigungen gegen die Repressionen protestiert, denen Richter bald ausgesetzt sein werden. Das Oberste Gericht in Warschau warnte vor einem möglichen „ Polexit“, einem Verlassen der EU.

Die Proteste fanden vor Gerichten statt, in Warschau vor dem polnischen Parlament, dem Sejm.

Berufsverbot droht

Der Grund des Aufruhrs: Abgeordnete der nationalkonservativen Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ ( PiS) hatten vergangenen Donnerstag einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der als Antwort auf eine Empfehlung des Europäischen Gerichts gilt. Das neue Gesetz soll das „in Fragestellen der Position eines anderen Richters und seiner Berufung“ mit Berufsverbot belegen.