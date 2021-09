Polen gegen die EU: Konflikt vor einem neuem Höhepunkt

Kann europäisches Recht in Zweifelsfällen über dem polnischen Verfassungsrecht stehen? Mit dieser Frage hat sich am Donnerstag erneut das Verfassungsgericht in Warschau befasst.

Konkret geht es darum, ob Bestimmungen aus den EU-Verträgen, mit denen die EU-Kommission ihr Mitspracherecht bei Fragen der Rechtsstaatlichkeit begründet, mit der polnischen Verfassung vereinbar sind.

"Ja", führte Maciej Taborowski, Vertreter des Bürgerrechtsbeauftragten, vor dem Gericht aus: Denn eigentlich gebe es keinen Widerspruch zwischen polnischer Verfassung und EU-Recht. Mit Beitritt zur EU sei Polen nämlich auch der europäischen Rechtsgemeinschaft beigetreten, beharrte Taborowski.

Eine endgültige Entscheidung hat das Gericht seit dem Sommer bereits mehrfach vertagt.

Premier Mateusz Morawiecki hatte das Verfassungsgericht gebeten, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom März zu überprüfen.

In diesem Urteil hatten die obersten EU-Richter festgestellt, dass EU-Recht Mitgliedstaaten zwingen kann, einzelne Vorschriften im nationalen Recht außer Acht zu lassen, selbst wenn es sich um Verfassungsrecht handelt.