Warum Polen das Asylrecht bricht - und dabei von der EU unterstützt wird

„Muharrama“, also „verbotenes Land“ nennen sie ihn auf Arabisch: Jenen Streifen Niemandsland an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Dort stranden sie nämlich, jene meist aus dem Nahen Osten stammenden Flüchtlinge, die in Polen um Asyl ansuchen wollen.

Anders als an anderen EU-Außengrenzen sind sie hierher nicht auf eigene Faust gekommen. Die Moskau-hörige Diktatur in Minsk hat sie aus ihren Heimatländern geholt und hierher an die Grenze transportiert.

Das Ziel dieser Aktionen: Polen und sein Asylsystem zu überlasten und damit für Chaos und Destabilisierung zu sorgen.