Heuer nicht einmal halb so viele Asylanträge wie im Vorjahr

Im Vergleich mit den anderen EU-Mitgliedstaaten liegt Österreich bei der Pro-Kopf-Belastung in den ersten drei Quartalen des Jahres auf Platz 8. Pro 100.000 Einwohnern gab es 207 Asylanträge. In Polen (siehe unten) waren es laut Eurostat deutlich weniger – nur 33. Im EU-Schnitt beträgt die Pro-Kopf-Belastung 167 Asylanträge.

Die Asyllage in Österreich hat sich im ablaufenden Jahr etwas beruhigt. Mit Stand Ende November wurden heuer rund 23.000 Anträge auf Schutz gestellt.

30.000 offene Verfahren

Auch für die Institutionen, die in Österreich mit dem Asylthema beschäftigt sind, dürfte es dieses Jahr leichter geworden sein. Knapp 30.000 Verfahren sind offen, davon 17.000 in erster Instanz beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) und 12.000 in zweiter beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG).

Zum Vergleich: 2023 waren um diese Zeit im Jahr rund 38.000 Verfahren offen, davon rund 30.000 in erster und 8.000 in zweiter Instanz. 2022 gab es sogar mehr als 53.000 offene Verfahren.