Umstrittene Pensionsreform: Warum es in Paris noch länger stinken wird

Die umstrittene Pensionsreform sieht die Erhöhung des Pensionsalters von 62 auf 64 Jahre vor. Der Widerstand dagegen dürfte auch nicht so bald nachlassen, die Regierung griff am Donnerstag hart durch. Am Vormittag segnete der konservativ dominierte Senat die Reform ab, nachdem sie im Parlament keine Mehrheit gefunden hatte. Bis zuletzt war unsicher, ob in der Nationalversammlung genügend Stimmen zusammenkommen würden, verfügt Macrons Partei dort doch nur über eine relative Mehrheit.

Unter Buhrufen durchgeboxt

Premierministerin Élisabeth Borne setzte daher den Verfassungsartikel „49.3“ ein, mit dem das Gesetz ohne ein Votum verordnet werden kann. Indirekt gestanden Macron und sie damit ihr Scheitern ein. Man hatte zuvor stets betont, einen anderen Weg finden zu wollen. Unter lauten Buhrufen aus den Reihen der linken Opposition schritt Borne dann am Nachmittag an das Rednerpult in der Nationalversammlung. Sie musste gegen die lärmende Menge anschreien, um ihre Entscheidung zu verteidigen.