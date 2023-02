Stadt der Liebe, Stadt der Filme: Warum Paris ein so beliebter Drehort ist

Szenen wie diese gibt es fast täglich in Paris, nicht nur an den Seine-Ufern. Besonders oft werden auch Bereiche im Quartier Latin, auf den Brücken Alexandre III. und Pont Neuf, vor dem Louvre oder auf dem Trocadéro-Platz mit Blick auf den Eiffelturm für Dreharbeiten gesperrt.

"Stadt des Kinos"

Frankreichs Hauptstadt gehört weltweit zu den beliebtesten Film-Kulissen. Im vergangenen Jahr verbrachten Kamerateams hier insgesamt 7.500 Drehtage, um an 102 Kinofilmen und 68 Serien zu arbeiten. 2022 stellte in dieser Hinsicht ein Rekord-Jahr dar. „Paris ist mehr denn je die Stadt des Kinos“, sagt Carine Rolland, Beauftragte für Kultur im Rathaus der Stadt. „Das hängt natürlich mit dem Reichtum als städtebauliches Kulturerbe und mit der künstlerischen Lebendigkeit unserer Hauptstadt zusammen.“

Große Berühmtheit erlangten Szenen, wie Audrey Tautou im Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“ durch das Montmartre-Viertel spaziert, wie Tom Hanks im Louvre nach dem „Da Vinci Code“ sucht oder Leonardo DiCaprio und Marion Cotillard in „Inception“ auf der Brücke Bir-Hakeim in einen wirbelnden Traum gezogen werden.

Viele Hollywood-Stars zu Gast

Zu den zuletzt in Paris gedrehten Filmen gehören französische Produktionen wie „Die drei Musketiere“ von Martin Bourboulon oder Jean-Jacques Annauds „Notre-Dame brennt“. Aber auch Hollywood war in Paris zu Gast, etwa Woody Allen mit „Coup De Chance“, Adam Sandler und Jennifer Aniston mit „Murder Mystery 2“; auch Chad Stahleski drehte hier seinen Actionthriller „John Wick 4“, der Ende März in die Kinos kommt. US-Schauspieler Keanu Reeves läuft dabei die Straßen von Montmartre entlang.

Szenen des Netflix-Films „The Killer“ von David Fincher mit Michael Fassbender, der Ende des Jahres gezeigt werden soll, wurden in der Rue des Fossés Saint-Jacques im fünften Arrondissement gedreht – hier lebt auch die Hauptdarstellerin der Netflix-Serie „Emily in Paris“. Ihre Wohnung befindet sich auf der Place de l’Estrapade und einen Katzensprung von der „Boulangerie Moderne“ entfernt, wo Lily Collins alias Emily morgens Croissants holt. Die Bäckerei erhielt dadurch eine schöne Werbung.