Auf den Serien-Spuren von "Emily in Paris"

Der Hype erinnert an „Sex and the City“ aus den späten Neunzigern und das Wohnhaus von Carrie Bradshaw, das Serien-Fans bis heute in Scharen ins West Village von New York City lockt. Die ähnlich extravagant gekleidete Emily gilt als Nachfolgerin Carrie Bradshaws, und ihr Haus ist nicht der einzige Drehort in der französischen Hauptstadt, der nun in den Fokus junger Reisender rückt. Auffallend viele Selfie-machende Touristinnen trifft man auch am versteckten Place de Valois in der Nähe des Louvre. Hier befindet sich die Marketingagentur, für die Emily arbeitet. Einen Spaziergang (besser nicht in High Heels wie Emily) entfernt liegt der hübsche Jardin du Palais Royal, wo sich Emily und ihre neue Freundin Mindy zum Lunch auf der Parkbank verabreden. Ach ja, den Eiffelturm gibt es natürlich auch noch: Die beste Sicht bietet sich vom Café de l’Homme, das in der ersten Staffel einen Auftritt hat.