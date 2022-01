"Emily in Paris": Ukrainischer Minister kritisiert stereotype Serienfigur

"Emily in Paris" geriet bereits in der Vergangenheit wegen klischeehafter Bilder verschiedener Nationalitäten in die Kritik. Nach Veröffentlichung der ersten Staffel sorgte etwa die Darstellung der Menschen in Frankreich für Unmut: Diese wurden als unhöflich und untreu porträtiert, hieß es.

Serienschöpfer Darren Star hatte "Emily in Paris" damals verteidigt: Es tue ihm nicht leid, "Paris durch eine glamouröse Linse zu betrachten". Seine eigenen Erfahrungen bei Besuchen in der Stadt hätten als Grundlage für die Serie gedient. Er wollte "Leute ermutigen, sich so wie ich in die Stadt zu verlieben", sagte er der New York Times.