Kostümdesignerin über "Emily in Paris": "Sie kann eine Trendsetterin werden"

KURIER: Lassen Sie sich vom Drehort, in diesem Fall Paris, inspirieren?

Patricia Field: Paris war für mich immer eine mythologische Modewelt. Und ich war immer überglücklich, wenn ich für eine Serie oder einen Film Kostüme dafür kreieren durfte. Wir haben ein paar „Sex and the City“-Folgen dort gedreht und einige Szenen in „Der Teufel trägt Prada“. Und jetzt freue ich mich sehr darüber, dass ich für „Emily in Paris“ Pariser Mode mit meinem eigenen Flair kombinieren kann. Ich mag auch die Verwandlung der Protagonistin sehr, das fordert mich als Kostümdesignerin. Anfangs ist sie dieses typisch amerikanische Mädel aus Chicago, jung, smart aber alles andere als chic. Sie weiß, dass die Pariser in ihrem Büro die Nase rümpfen, wenn sie sie sehen. Und sie spricht nicht Französisch. Nach und nach nimmt sie Modetipps an und verändert ihren Stil zum Besseren. Damit hatte ich besonders Spaß.

„Sex and the City“ veränderte die Art, wie Frauen sich kleiden. Die Serie machte Stile offener und erlaubte Kombinationen, die vorher verpönt waren. Hatten Sie das erwartet?

Nein, als ich an „Sex and the City“ zu arbeiten anfing, hätte ich nie gedacht, dass diese Serie zu einer Art Modedenkmal werden könnte, dass sich die Kleidung, die ich für die Charaktere zusammenstellte, plötzlich zum Riesentrend entwickeln würde und sich Modegeschäfte daran orientieren könnten. Das war eine Überraschung und eine Erfolgsgeschichte in meinem Leben, auf die ich gerne zurückblicke. Aber erwartet hätte ich das nie.