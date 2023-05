Ex-Vizepräsident Pence will ins Rennen ums Weiße Haus einsteigen

Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence will Insidern zufolge am Mittwoch kommender Woche seine Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bekanntgeben. Der ehemalige Regierungsgefährte von Präsident Donald Trump werde seinen Einstieg in das Rennen mit einem Video und einer Rede im Bundesstaat Iowa einleiten, sagten am Mittwoch zwei mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Stellungnahme von Pence lag zunächst nicht vor.

Gegen Trump

Der Erzkonservative Pence hat sich zunehmend von seinem ehemaligen Chef distanziert. Dieser hatte sich wütend auf die Weigerung von Pence gezeigt, sein Vorgehen gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu unterstützen. Mit Pence hätten auf republikanischer Seite inzwischen sechs Bewerber ihre Kandidatur für die Abstimmung im November 2024 ankündigt oder formell eingereicht. Trump hat in Umfragen einen erheblichen Vorsprung: Bei RealClearPolitics lag er jüngst bei Republikanern bei 53 Prozent und Pence unter vier Prozent.