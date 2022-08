Pelosis Poker mit Peking: Landung in Taiwan

Russland führt Krieg gegen die Ukraine – doch Taiwan ist und bleibt die gefährlichste Krisenregion der Welt, mit Risiko-Potenzial zu einem amerikanisch-chinesischen Krieg. Genau dort, in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh, landete die politische Nummer Drei der USA am Dienstagabend: Nancy Pelosi, Chefin des Repräsentantenhauses, ist auf Taiwan eingetroffen. Bis zuletzt hatte die Sprecherin des demokratisch dominierten US-Parlaments die Welt im Unklaren gelassen, ob sie auf ihrer Asien-Reise tatsächlich auch auf der Insel Stopp machen würde.

In China sieht man im Besuch der US-Spitzenpolitikerin einen gewaltigen Affront. Die Führung in Peking drohte mit Konsequenzen und schickte am Dienstag Militärflugzeuge nahe an eine Linie, die in Taiwan höchsten Alarm auslösen würde. Zudem sind bis Samstag Militärmanöver angekündigt, weshalb mehrere Seegebiete im Südchinesischen Meer für die Schifffahrt gesperrt wurden.

Kurz – eine sorgfältig kalibrierte Demonstration der Stärke, aber keine rückhaltlose Eskalation. Trotzdem stieg auch in Taiwan die Nervosität: Das Militär erhöhte seine Kampfbereitschaft, die USA wiederum entsandten vier Kriegsschiffe in die Gewässer östlich von Taiwan.