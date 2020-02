Peinliche Demokraten-Panne: Mehrere Kandidaten reklamieren Sieg

Die Panne in Iowa wirft ein verheerendes Licht auf die Demokratische Partei in Iowa und ihre Funktionstüchtigkeit. Aus etlichen Wahlbezirken wurde "Chaos und Verwirrung" gemeldet. Weil die technische Übertragung der Resultate nicht funktionierte, wurden Wahlhelfer angewiesen, die Zahlen per Handy-Kamera zu fotografieren und als SMS an die zuständigen Stellen zu senden. Auf dem Sender CNN war ein Wahlhelfer live zu hören, der nach einer Stunde in der Telefon-Warteschleife mit der demokratischen Parteizentrale in Des Moines einfach abgehängt wurde.

Als Gewinner der Pleite gilt schon jetzt der Milliardär Michael Bloomberg. Er ließ den Premieren-Wahlgang in Iowa aus und steigt erst am 3. März ins Rennen ein.Die republikanische Gegenseite reagierte mit Spott und versuchte aus der Mega-Panne umgehend Kapital zu schlagen. Tenor: Den Präsidenten wollen sie stellen, die Demokraten, können aber nicht mal eine mickrige Vorwahl unfallfrei absolvieren. Brad Parscale, Wahlkampf-Manager von Präsident Donald Trump, äußerte auf Twitter ohne jeden Beleg sogar den Verdacht, der Wahlgang in Iowa sei “manipuliert”.