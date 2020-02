US-Demokraten: In Iowa entscheiden sich die Vorwahlen

Für gewöhnlich mäßig. Vor vier Jahren nahmen weniger als 30 Prozent aller Wahlberechtigten an den „Primaries“ und „Caucuses“ bei Demokraten und Republikanern teil.

Warum ist der „ Super-Tuesday“ am 3. März so wichtig?

Insgesamt 15 der 50 Bundesstaaten und Territorien halten am 3. März, ein Dienstag, parallel Vorwahlen ab. So viele wie an keinem anderen Datum. Auf dem Spiel stehen 1.357 Delegiertenstimmen. Ein Meilenstein auf dem Weg zur Kandidatur. Allein in den bevölkerungsreichen Bundesstaaten Texas und Kalifornien sind zusammen rund 650 Delegierte zu holen.