Showdown in Demokraten-Wahlkampf: Bernie, Joe - oder doch Pete?

Es ist der traditionelle Auftakt im nationalen Vorwahl-Marathon. Eingetragene Wähler kommen nach Sonnenuntergang in 1700 Stimmbezirken in Kirchen, Turnhallen, Schulen, Feuerwachen, Gemeindesälen und Privathäusern zusammen und entscheiden per Urabstimmung über den potenziell nächsten Präsidenten der USA.

Wer in Iowa gewinnt – Al Gore (2000) bis Hillary Clinton (2016) haben es vorgemacht – hat später meist auch die Kandidatur bekommen. Umgekehrt gilt: Wer hier auf den hinteren Plätzen landet, ist „toast“ – verbrannt.