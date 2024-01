Partei erhält Spende über eine Million Euro

Die Partei von Sahra Wagenknecht kann sich über eine Spende in Millionenhöhe freuen. Ein Ehepaar aus Ostdeutschland spendete eine Million Euro an das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), wie eine Parteisprecherin am Dienstagabend bestätigte. Zuvor hatte der Spiegel berichtet. Das BSW wurde vergangene Woche gegründet. Bis dahin hatte das Bündnis der ehemaligen Linken-Politikerin Wagenknecht nach vorläufigen Berechnungen 1,4 Millionen Euro Startkapital gesammelt.

Der größte Teil davon waren kleinere Beträge. "Wir freuen uns sehr über die bisherige Unterstützung, sind aber gleichzeitig auf weitere Spenden angewiesen, um den Strukturaufbau und die anstehenden Wahlkämpfe finanzieren zu können", sagte Schatzmeister Ralph Suikat dem Magazin.

