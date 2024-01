Ganze Traktorkolonnen haben am Montag in Deutschland für Staus und Verzögerungen gesorgt. In Berlin sammelten sich am Brandenburger Tor fast 600 Traktoren. Die Landwirte protestieren gegen geplante Subventionskürzungen der Ampelkoalition. Aber nicht nur die Bauern, auch andere Berufsgruppen haben für diese Woche Proteste und Streiks angesagt - und diese könnten auch Auswirkungen auf Österreich haben.



Warum genau protestiert wird, wieso die Behörden befürchten, dass die Proteste von rechtsextremen Gruppierungen unterwandert werden könnten und wieso die Proteste auch der deutschen Politikern Sahra Wagenknecht und ihrer neu gegründeten Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht" nutzen, erklärt heute Caroline Ferstl aus dem KURIER Außenpolitik-Ressort.