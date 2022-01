Pariser Einkaufstempel wie neu: Das Gesamterlebnis Kaufhaus

„Wir bemühen uns um ein vielfältigeres Angebot“, bestätigt die Generaldirektorin Laurence Nicolas. Deshalb gebe es neuerdings einen extra Bereich für Sportbekleidung und einen weiteren für Spiele. Die Zielgruppe ist klar: Nicht nur Touristen möchte man locken, sondern auch Menschen aus dem Ballungsraum Paris, die hier ihre Weihnachts- und Nachweihnachtseinkäufe erledigen, vom Schlussverkauf im Jänner und Juli profitieren und auch den Rest des Jahres keinen Bogen mehr um die Einkaufstempel machen sollen.

Die große Konkurrentin nebenan, die Galeries Lafayette, geht ähnliche Wege mit dem Bereich „Creative Galerie“, in der Nachwuchs-Design-Talente ihre Schöpfungen verkaufen, und „Instabrand“, wo über das soziale Netzwerk Instagram berühmt gewordene Marken ihren Platz finden. 60 Prozent der Verkaufsfläche seien innerhalb eines Jahres umgestaltet worden, sagte Direktor Alexandre Liot gegenüber Le Figaro. Kunden will man künftig ein „Gesamt-Erlebnis“ anbieten, indem sie nicht einfach nur einkaufen, sondern auch essen und trinken, eine Ausstellung oder einen Yoga-Kurs besuchen können. In der Adventszeit sammelten sich Dutzende Kinder mit ihren Eltern vor den Vitrinen, hinter denen aufwendig gestaltetes vorweihnachtliches Spektakel mit lebensgroßen Figuren, viel Glitzer und zahllosen Lichtern gezeigt wurde. Auch im Warenhaus Le Bon Marché setzt man schon länger verstärkt auf lokale Kundschaft, etwa mit dem Angebot von Schönheits- und Schminktipps oder Aktionen wie der Begegnung mit Modeschöpfern.

Spätestens die Coronavirus-Pandemie hat die Pariser Shopping-Institutionen zu einem Umdenken gezwungen. Sie litten nicht nur durch monatelange Schließungen während der Lockdowns, sondern auch durch den dramatischen Einbruch des Tourismus. Vor der Krise kamen die Hälfte der Gäste der Galeries Lafayette aus dem Ausland, sehr viele von ihnen aus China. Die Pulks an Asiaten, die sich früher hier am Boulevard Haussmann tummelten, und die Busse sind seit Langem verschwunden. Tourismus-Experten zufolge werden die Chinesen nicht vor 2023 in größerer Zahl wieder in die französische Hauptstadt reisen.

Für die Galeries Lafayette zieht das massive Verluste nach sich. Denn 2017 gab dort laut dem Pariser Tourismusamt jede Besucherin und jeder Besucher aus China im Schnitt 1.400 Euro aus, um sich mit Luxus-Artikeln einzudecken. Auf sie wurde mitunter lange hin gespart.