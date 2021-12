Monacos "grüner" Fürst und sein ökologischer Fußabdruck

Zweitkleinster Staat

Die Arbeiten starteten 2017, um Monaco, mit seinen 202 Hektar der zweitkleinste Staat der Erde nach dem Vatikan, zu vergrößern und dem Meer sechs Hektar abzutrotzen. Es ist die sechste Erweiterung dieser Art. Bei fast 40 Prozent der Oberfläche des Mini-Landes an der Côte d‘Azur handelt es sich um ehemalige Meeresfläche. Auf diese Weise versucht das am dichtesten besiedelte Land mit dem teuersten Immobilienmarkt weltweit zu wachsen. Einerseits in den Himmel mit vielstöckigen Hochhäusern. Andererseits in Richtung Meer.