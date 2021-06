Reichste Franzosen aus der Luxusbranche in Feindschaft vereint

Am 19. März 1999 übernahm François Pinault 42 Prozent des Kapitals von Gucci, obwohl er Arnault am Tag zuvor geschworen hatte, an dem italienischen Modeunternehmen kein Interesse zu haben. Arnault, der selbst seit Monaten Gucci-Aktien aufgekauft hatte, sah sich doppelt brüskiert. Der Holzhändler aus der Bretagne hatte ihn nicht nur angelogen, sondern es auch noch gewagt, in seine ureigensten Gefilde, nämlich in die Luxusgüterindustrie einzusteigen.

In den folgenden Jahrzehnten nahmen die Auseinandersetzungen skurrile Züge an: Kaufte der eine ein berühmtes Weingut in Burgund, erwarb der andere die direkt angrenzende Domäne.

Die Herren befanden sich auf einem doppelten Egotrip – und als sie genug prestigeträchtige Immobilien angehäuft hatten, verlagerten sie ihren Konkurrenzkampf auf die Kunst und schnappten sich gegenseitig Bilder weg.

Für die Kunstszene war das ein Segen, wobei Pinault in seinem Kaufrausch auch hier oft die Nase vorne hatte.

Die größte Niederlage brachte ihm allerdings Arnault bei, als dieser 2014 die wiewohl am Stadtrand von Paris gelegene Foundation Louis Vuitton eröffnete. Dieses spektakuläre „Lustschloss“ von Frank Gehry gefiel nicht allen. Pinault hatte sich Jahre zuvor schon vergeblich um die Renault-Gründe beworben und hatte aus Zorn in Venedig den Palazzo Grassi (2005) und das Zollhaus Punta della Dogana (2007) übernommen. Paris schien für ihn damals außer Reichweite.

Pinault, der auch 30 Monate im Algerienkrieg gekämpft hatte, sammelte „Kraut und Rüben“ und vor allem Verstörendes. Wenn er von einem armen Maler mit kriminellem Lebenslauf hörte, wollte er ihn kennenlernen und wanderte zu Fuß in die berüchtigte Bronx von Manhattan.