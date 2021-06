Dominique Strauss-Kahn – frei von Skrupeln

Und das alles wegen einer flüchtigen Begegnung ...

Am 14. Mai 2011 wurde DSK vor dem Abflug aus New York wegen des Verdachts einer versuchten Vergewaltigung festgenommen und der Weltöffentlichkeit in Handschellen vorgeführt. Vier Tage später musste er als geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) zurücktreten. Seine damalige Frau, Anne Sinclair, eine in Frankreich beliebte TV-Moderatorin, setzte Kohorten von Anwälten in Bewegung.