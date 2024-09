Olympia in Paris: Abschied von der „zauberhaften Auszeit“

Da viele sportliche Strukturen bereits bestanden, gab es wenige Neubauten. Errichtet wurden im Norden der Hauptstadt unter anderem eine Sportarena, ein großes Schwimmzentrum sowie das Olympische Dorf, das nun in der Folge in ein modernes Wohnviertel umgewandelt wird.

In Marseille veranstaltet ein Verein Kanu-Kurse für Jugendliche aus benachteiligten Vierteln. Auch startete die Kampagne „Mehr Bewegung“ mit dem Ziel, dass in allen französischen Klassen täglich mindestens eine halbe Stunde Sport getrieben wird.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat zudem angekündigt, dass die Olympischen Ringe an der Fassade des Eiffelturms bleiben, bis Los Angeles 2028 die nächsten Spiele austrägt, und „vielleicht sogar darüber hinaus“. Die Agitos, das Symbol der Paralympischen Spiele, die den Triumphbogen schmückten, werden am Rande der Champs-Élysées angebracht.

Was den Feuerring angeht, so steht noch nicht fest, ob die Nostalgiker ihm wirklich für immer „Adieu“ sagen müssen oder nur „Au revoir“, „Auf Wiedersehen“. Hidalgo setzt sich für die Idee einer dauerhaften Installation ein. Sie wolle, dass die Menschen in Paris immer „an diesen historischen Moment erinnert werden“, schrieb sie an Präsident Emmanuel Macron. Macron versprach, darüber nachzudenken.