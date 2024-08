Maturant vor Olympia-Debüt: „Die Angst am Turm geht nicht weg“

Eine Maturareise sieht anders aus. Das wäre dann doch weit hergeholt, den Aufenthalt in Paris als Maturareise zu bezeichnen. Doch Anton Knoll, der im Mai die Reifeprüfung abgelegt hat, nennt es eben „eine Reise nach der Matura.“ In Paris steigt er heute auf den 10-Meter-Turm und will zumindest zwei gute Wettkämpfe abliefern.

In den vergangenen Monaten ging es Schlag auf Schlag für Sie. Matura, Europameistertitel, dann die Olympiaqualifikation. Wie war es, mit der EM-Goldmedaille heimzukommen?

Anton Knoll: Es gab großen medialen Trubel mit Interviews und Fotos. Es macht ja Spaß, wenn man da etwas erzählen kann. Und abseits davon haben Freunde, Verwandte und Bekannte sich gemeldet. Ab und zu wurde ich auf der Straße abgepasst und darauf angesprochen: „Sind Sie nicht der Europameister?“ Und ich kann dann sagen: „Ja, das bin ich!“