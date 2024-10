Harte Kritik am Papst: "Er genießt sein Amt als absolutistischer Monarch"

Der deutsche Kirchenrechtler Thomas Schüller hat sich tief enttäuscht über die an diesem Wochenende endende Weltsynode im Vatikan geäußert. Das Kirchentreffen habe "im Grunde nichts" gebracht, sagte der Münsteraner Theologe der Deutschen Presse-Agentur. "In vielen strittigen Themen wie der Weihe von Frauen zu Diakoninnen oder einer grundlegenden Änderung der Sexualmoral hat Franziskus autoritär ein päpstliches Basta gesprochen."

Franziskus handle nach der Maxime: "Ich, der Papst, bin die Kirche, basta." Zwar beteuere er immer wieder, dass er eine hinhörende synodale, alle Gläubigen einbeziehende Kirche wolle. Aber im Zweifelsfall nutze er die unbeschränkte Machtfülle seines Amtes aus, um seine eigenen Überzeugungen durchzusetzen - etwa die Fortsetzung der Diskriminierung von Frauen, die in der katholischen Kirche vom Priesteramt ausgeschlossen sind. Das sei "Paternalismus pur", sagte Schüller. Im Ergebnis verliere die katholische Kirche damit dauerhaft die Frauen, und zwar nicht nur im Westen, sondern in allen Teilen der Weltkirche.

Auch bei der Etablierung verbindlicher gemeinschaftlicher Beschlussorgane, worin gerade die deutschen Bischöfe große Hoffnungen gesetzt hätten, bleibe es im Grunde bei der klassischen Aufteilung: "Gläubige sollen zwar zu allen wichtigen Themen zukünftig verbindlich verstärkt in synodalen Organen gehört werden, am Ende entscheidet aber der Bischof völlig frei."

So hätten bei der Weltsynode zwar auch ein paar Frauen und Laien - Nicht-Kleriker - als schöne Deko dabei sein dürfen, doch unterm Strich habe die Veranstaltung einmal mehr gezeigt: "Am Ende entscheidet aber der Papst als Monarch", sagte Schüller und fügte mit Blick auf Franziskus hinzu: "Er genießt sein Amt als absolutistischer Monarch."

Am Ende der vierwöchigen Beratungen soll ein Abschlussdokument stehen. An der Weltsynode nahmen mehr als 360 Bischöfe und andere Geistliche sowie Katholiken ohne kirchliches Amt teil, auch mehr als 50 Frauen. Was von den Empfehlungen umgesetzt wird, entscheidet allein der Papst.